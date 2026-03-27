"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций China Oilfield Services класса H с прогнозной стоимостью 14 гонконгских долларов (HKD) за штуку, что соответствует потенциалу роста на 42%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Вышедший на этой неделе отчет China Oilfield Services за 2025 год выглядит сильно, - отмечает эксперт. - Компания стала одним из немногих представителей нефтесервиса, кто смог заметно нарастить прибыль даже в непростой рыночной конъюнктуре. Также положительным сюрпризом стал свободный денежный поток, который неожиданно вырос г/г на фоне заметной оптимизации капитальных затрат. Локально China Oilfield Services остается ставкой на развитие собственной добычи нефти в Китае, которое может ускориться из-за перебоя с поставками нефти с Ближнего Востока".

China Oilfield Services (COSL) - китайская нефтесервисная компания, специализирующаяся на шельфовой добыче нефти.

