Прогнозная цена акций Циана - по-прежнему 905 руб. - "ВТБ Мои Инвестиции"

Прогнозная стоимость акций МКПАО "Циан" на горизонте года остается на уровне 905 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции".

Эмитент опубликовал финансовые результаты за 2025 год.

Прогнозы компании на 2026 год - ускорение роста выручки до 17-22%, рост рентабельности скорректированной EBITDA на уровне не менее 30%.

"Циан" подтвердил планы по выплате дивидендов в размере 50 руб./акцию в третьем квартале (текущая дивдоходность - 8%).

Кроме того, менеджмент пообещал еще одну выплату дивиденда за 2026 год.

"Ожидаем, что суммарная дивдоходность за 2026 год составит 14%, - указывают эксперты. - У нас позитивный взгляд на акции компании. Наша цель на двенадцать месяцев - 905 руб."

