Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целевой ценой 7418 руб. за бумагу с горизонтом инвестирования 12 месяцев и потенциальной доходностью 30%, сообщается в комментарии аналитиков.

Акции "ЛУКОЙЛа" с начала года снизились на 4%, отстав от отраслевых индексов, несмотря на рост нефтяных цен, отмечают эксперты. Давление оказали результаты за 2025 год. При этом фундаментально компания остается устойчивой: отрицательный чистый долг (-226 млрд руб.), рекомендованные дивиденды за 2025 год - 278 руб. на акцию.

В 2026 году аналитики "АКБФ" ожидают EBITDA 1,25 трлн руб., чистую прибыль около 2,1 трлн руб. и дивиденды порядка 1025 руб., что выше рыночных ожиданий. Высокий дисконт на риски (45%) сдерживает оценку, но формирует потенциал роста при улучшении геополитического фона.

"ЛУКОЙЛ" сохраняет статус одного из ключевых игроков отрасли и одного из наиболее привлекательных дивидендных активов на российском рынке, - отмечают стратеги. - Несмотря на убыток по МСФО в 2025 году, связанный с разовыми списаниями зарубежных активов, фундаментальная устойчивость бизнеса сохраняется: компания генерирует высокий денежный поток, имеет отрицательный чистый долг и продолжает придерживаться щедрой дивидендной политики".

Базовый сценарий, по прогнозам экспертов, предполагает восстановление финансовых показателей на фоне роста цен на нефть и возможного сокращения дисконта на российское сырье. По итогам 2026 года ожидаются дивиденды на уровне свыше 1000 руб. на акцию, что существенно выше рыночных ожиданий.

Дополнительным драйвером, на взгляд аналитиков, может стать частичное восстановление стоимости зарубежных активов и улучшение геополитического фона.

При высоком уровне рисков, отраженных в дисконте, бумаги "ЛУКОЙЛа" остаются потенциальным бенефициаром нормализации внешних условий и роста сырьевого рынка, считают в "АКБФ".

