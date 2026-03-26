"Финам" повысил рейтинг акций Halliburton до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Halliburton Co. с "держать" до "покупать", а также прогнозную стоимость с $34,5 до $46,3 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста на 19,9% от текущих уровней, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Halliburton выгодно выделяется среди крупных нефтесервисных компаний фокусом на североамериканском рынке, на который приходится более 40% выручки, - пишет эксперт. - Недавние события на Ближнем Востоке могут стать стимулом для американских нефтяников перейти к более высоким инвестициям в разведку и добычу, что положительно скажется на нефтесервисе. Также Halliburton, по словам менеджмента, может поучаствовать в восстановлении нефтяной отрасли Венесуэлы. При этом даже после роста акций оценка компании по мультипликаторам остается умеренной, на фоне чего локально у нас положительный взгляд на акции Halliburton".

Halliburton - третья по доле рынка нефтесервисная компания в мире, уступающая лишь Schlumberger и Baker Hughes. Ее деятельность охватывает весь цикл услуг, необходимых для добычи нефти, - от бурения до ввода скважины в эксплуатацию.

