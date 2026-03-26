Альфа-банк сохраняет рейтинг "по рынку" для акций "НЛМК" с прогнозной ценой 131 руб. за бумагу и потенциалом роста около 31% с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков Бориса Красноженова и Юлии Толстых.

"НЛМК" опубликовал отчетность за 2025 год по МСФО: по выручке компания в целом совпала с ожиданиями экспертов банка, в то время как просадка по EBITDA по году на уровне 45% оказалась хуже прогноза.

"Очевидно, более низкая доля реализации продукции с высокой добавленной стоимостью, а также снижение доли выручки на отечественном рынке, сыграли негативную роль при ухудшении экономической конъюнктуры, - полагают Красноженов и Толстых. - Отмечаем высокий запас финансовой прочности и поддержку операционным результатам со стороны финансовых доходов. Чистая денежная позиция по итогам года улучшена до 45,4 млрд. Общий объем ликвидных средств с учетом инвестиций на уровне 195,6 млрд рублей выглядит более чем внушительно".

Кейс "НЛМК" при этом остается, по оценке аналитиков, непрозрачным на фоне ограниченного раскрытия и отсутствия операционных метрик. Доходность по СДП на уровне 7% по 2025 году выглядит хорошо на фоне рынка, но по ожиданиям экспертов Альфа-банка, не будет транслирована в дивиденды.

