Риски сохранения высокой волатильности цены на серебро пока остаются - ПСБ

Риски сохранения высокой волатильности в котировках серебра в краткосрочной перспективе остаются, считают аналитики банка ПСБ.

Эксперты отмечают, что кроме монетарных факторов, продажам драгметалла способствует рост рисков по спросу. Так, из-за высоких цен на энергоносители растут опасения замедления мировой экономики, что может сказаться на производственной активности и привести к снижению спроса на металлы со стороны реального сектора. Плюс к этому, отмечают аналитики, продолжилось сокращение спекулятивных позиций в металле.

"В краткосрочной перспективе видим риски сохранения высокой волатильности в серебре. Также считаем, что большая часть коррекционного потенциала уже реализована, а накопленная перепроданность может способствовать отскоку цен на серебро в район $80-85 за тройскую унцию, - говорится в материале ПСБ. - Среднесрочно видим возможности для возобновления полноценного роста цен на серебро с целью в районе $100-110 за тройскую унцию".

