Курс рубля может уйти выше 11,8 руб./юань в конце текущей недели - БКС Экспресс

Курс валютной пары юань/рубль (CNY/RUB), скорее всего, попытается преодолеть ближайшее сопротивление на уровне 11,8 руб. за юань в конце текущей недели, говорится в материале эксперта Дмитрия Бабина на портале БКС Экспресс.

Прекращение укрепления рубля и консолидация с коррекционными попытками, вероятно, обусловлены тем, что на текущих уровнях сформировалось рыночное равновесие, отмечает аналитик.

Сократившееся со стороны ЦБ предложение иностранной валюты и возросший на нее спрос импортеров компенсируется рублю увеличившимися из-за налогового периода продажами валюты экспортерами, указывает он.

"Пик фискальных платежей приходится на сегодняшний день и 30 марта. Поэтому уже в пятницу данный фактор сойдет на нет, так как это будет последняя сессия, когда инвалюту можно продать в режиме "TOM" ("на завтра"), чтобы получить рубли в понедельник для уплаты налогов. В результате, скорее всего, пара CNY/RUB в конце недели попытается преодолеть ближайшее сопротивление - уровень 11,8 руб. за юань", - говорится в комментарии Бабина.

