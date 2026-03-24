Цена акций Озона обладает внушительным потенциалом роста - "Велес Капитал"

Акции МКПАО "Озон" придерживаются "бычьего" тренда и обладают внушительным потенциалом роста котировок, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Прогнозная стоимость бумаг составляет 8540 руб. за штуку (предполагаемый потенциал роста составлет около 91,5% от текущего уровня), рекомендация - "покупать", напоминает эксперт.

"Озон" остается одним из фаворитов инвесткомпании на российском фондовом рынке.

Даже в случае коррекционного сценария (который, вероятно, будет реализован при ухудшении настроений на российском фондовом рынке в целом), говорится в материале Кожуховой, акции эмитента сохраняют долгосрочный фундаментальный потенциал роста котировок.

