Акции Акрона сохраняет инвестпривлекательность - "Цифра брокер"

Акции "Акрона" сохраняет инвестиционную привлекательность, сильные операционные результаты закладывают базу для выплаты дивидендов, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Эмитент представил отчет за 2025 год по МСФО: чистая прибыль выросла на 30,3% (до 39,8 млрд руб.); выручка прибавила 20%, достигнув 237,6 млрд руб.; рентабельность по EBITDA закрепилась на уровне 39%.

"На наш взгляд, "Акрон" остается одной из самых качественных историй в секторе химии и нефтехимии. Снижение долговой нагрузки (коэффициент Чистый долг/EBITDA упал до 1,25х) и консолидация 100% в Талицком калийном проекте создают фундамент для долгосрочного роста стоимости, - пишут эксперты в комментарии. - Мы полагаем, что бумага сохраняет инвестиционную привлекательность, а сильные операционные результаты закладывают базу для выплаты дивидендов".

