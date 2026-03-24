"Финам" сохраняет рейтинг акций "ДОМ.РФ" на уровне "покупать" с целевой ценой 2542 руб. за бумагу, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

Фининститут в жилищной сфере "ДОМ.РФ" представил финансовые результаты по МСФО за январь-февраль 2026 года, согласно которым чистая прибыль подскочила на 94% г/г до 18,4 млрд руб., при рентабельности капитала (ROE) на уровне 23,7%.

"Представленная отчетность "ДОМ.РФ" выглядит позитивно, - отмечает эксперт инвесткомпании. - Компания продолжает демонстрировать быстрый рост прибыли при достаточно высокой рентабельности капитала, чему способствуют существенное увеличение доходов по основным направлениям деятельности, а также высокая операционная эффективность и довольно низкая по меркам российского банковского сектора стоимость риска".

