Банк России может понизить ставку на 0,25-0,5 п.п. в пятницу - "КИТ Финанс Брокер"

Банк России может понизить ключевую ставку на 0,25-0,5 п.п., до 15,75-15,5% в пятницу, 13 февраля, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер".

"Наш базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки на 0,25-0,5 п.п., до диапазона 15,75-15,5%. Основанием для этого является динамика инфляции, которая, после ускорения в первые недели января, демонстрирует признаки стабилизации, - пишут эксперты в обзоре. - Денежный рынок также сигнализирует о закладываемом снижении ставки на заседании 13 февраля: ставка RUSFAR на уровне 15,24% находится существенно ниже текущей ключевой ставки в 16%. Спред около 76 б.п. указывает на то, что рынок оценивает справедливую стоимость краткосрочной ликвидности значительно ниже официальной ставки ЦБ, что характерно для периода ожиданий смягчения ДКП".

