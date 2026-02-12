.
12 февраля 2026 года 15:02
Банк России может понизить ставку на 0,25-0,5 п.п. в пятницу - "КИТ Финанс Брокер"
Банк России может понизить ключевую ставку на 0,25-0,5 п.п., до 15,75-15,5% в пятницу, 13 февраля, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер". "Наш базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки на 0,25-0,5 п.п., до диапазона 15,75-15,5%. Основанием для этого является динамика инфляции, которая, после ускорения в первые недели января, демонстрирует признаки стабилизации, - пишут эксперты в обзоре. - Денежный рынок также сигнализирует о закладываемом снижении ставки на заседании 13 февраля: ставка RUSFAR на уровне 15,24% находится существенно ниже текущей ключевой ставки в 16%. Спред около 76 б.п. указывает на то, что рынок оценивает справедливую стоимость краткосрочной ликвидности значительно ниже официальной ставки ЦБ, что характерно для периода ожиданий смягчения ДКП". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
