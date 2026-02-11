"Финам" понизил рейтинг акций Union Pacific до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Union Pacific Corp. с "покупать" до "держать" по итогам отчетности эмитента, сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $244,85 за штуку, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

"Котировки бумаг достигли нашей целевой цены и имеют ограниченный потенциал на фоне ситуации в отрасли и рисков относительно слияния. Основным драйвером роста компании остается реиндустриализация США, увеличение инвестиций в инфраструктуру и стратегическое партнерство", - указывает эксперт.

Union Pacific Corp. - крупнейший железнодорожный оператор на территории США, владеющий сетью железных дорог. Компания обслуживает клиентов в ключевых секторах экономики: энергетика, промышленность, агробизнес, розничная торговля и логистика.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.