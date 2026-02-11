.
Рубль продолжит движение внутри коридора 11,10-11,25 руб./юань в среду - банк "Санкт-Петербург"
11 февраля 2026 года 12:12
Рубль продолжит движение внутри коридора 11,10-11,25 руб./юань в среду - банк "Санкт-Петербург"
Курс валютной пары юань/рубль (CNYRUB), вероятно, продолжит движение внутри коридора 11,10-11,25 руб. за юань на торгах в среду, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Российская валюта в настоящий момент пребывает в ожидании драйверов, которые определят ее дальнейшее движение, отмечают эксперты в комментарии. Стоимость нефти в среду, помимо геополитических новостей, будет зависеть от выходящих данных по рынку труда США, а также недельных цифр по запасам нефти от Минэнерго. Если их существенный рост подтвердится, котировки нефти марки Brent рискуют уйти ниже $68,5 за баррель, прогнозируют в банке. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ/МИР-РУБЛЬ/ВАЛЮТА/НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
11 февраля 2026 года 16:51
Акции ПАО "Аренадата" являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент представил неаудированные результаты выручки, которые оказались существенно лучше ожиданий экспертов, говорится в комментарии. С учетом озвученных ранее заявлений... читать дальше
.11 февраля 2026 года 16:27
Совкомбанк открыл тактическую торговую идею "покупать акции МКПАО "Озон", сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. Эмитент опубликует результаты по МСФО 26 февраля 2026 года. Эксперты, с одной стороны, смотрят на потенциальный рост рентабельности и дальнейший рост... читать дальше
.11 февраля 2026 года 16:04
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций AbbVie Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $261,5 за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Биофармацевтическая компания отчиталась за 4К25 с превышением прогнозов как по выручке, так и по чистой... читать дальше
.11 февраля 2026 года 15:41
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций девелоперской группы "Эталон" (юрлицо - МКПАО "Эталон Груп") с прогнозной стоимостью на уровне 40 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. Цена размещения в рамках SPO определена на... читать дальше
.11 февраля 2026 года 15:20
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Arenadata с прогнозной стоимостью на уровне 167 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Эмитент опубликовал предварительные неаудированные финансовые результаты за 2025 год, в которых говорится о... читать дальше
.11 февраля 2026 года 15:01
Мы повышаем рейтинг акций iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF до "Покупать" с "Держать" и сохраняем целевую цену на уровне $210,0. Апсайд равен 15,8%. "Наша оценка данных бумаг построена на основе средневзвешенных консенсусных целевых цен акций, входящих в состав фонда, -... читать дальше
.11 февраля 2026 года 14:41
Альфа-банк сохраняет оценку "выше рынка" для акций ПАО "Аренадата" с целевой ценой 160 руб. за бумагу, сообщается в обзоре аналитиков. Компания опубликовала операционные результаты за 2025 год: рост выручки составил более 40% г/г, в то время как гайденс, озвученный в августе и ноябре 2025 года,... читать дальше
.11 февраля 2026 года 14:17
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "НОВАТЭКа" с прогнозной ценой 1824 рубля за штуку, говорится в комментарии аналитиков. Один из крупнейших производителей природного газа опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2025 год: - Выручка снизилась на 6,5% год к году и... читать дальше
.11 февраля 2026 года 13:45
"Солид Брокер" сохраняет рейтинг "по рынку" для акций МТС-банка с прогнозной ценой 1738 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев (потенциал роста 32% с учетом дивидендов), говорится в комментарии эксперта Дмитрия Донецкого. "Дивиденды за 2025 год ожидаем на уровне 89,3 рублей на акцию, что... читать дальше
.11 февраля 2026 года 13:16
Совкомбанк рекомендует покупать акции Сбербанка за фоне сильных финрезультатов по РПБУ за январь 2026 года, говорится в материале аналитиков Вячеслава Бердникова и Маргариты Боярко. В январе Сбербанк заработал 161,7 млрд. руб. чистой прибыли по РПБУ (+21,7 г/г), отмечают эксперты. "При этом... читать дальше
