"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку перспектив акций сталелитейных компаний РФ

"БКС Мир инвестиций" сохраняет нейтральную оценку перспектив акций сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании.

По данным отраслевого агентства "Корпорация Чермет", темпы падения в январе ускорились: за первый месяц года было произведено 5,6 млн тонн стали, 5 млн тонн проката и 0,7 млн тонн труб. В годовом выражении снижение составило 5,4% в стали, 2,3% - в стальном прокате и 17,2% - в трубах, отмечают эксперты.

"Статистика отражает общую тенденцию в отрасли. На производстве отражается и падение спроса из-за стагнации секторов-потребителей, что негативно влияет на общие результаты металлургов, - пишут аналитики Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков и Николай Масликов. - Сохраняем "нейтральный" взгляд на сталеваров. В спотовых ценах Р/Е всех трех компаний находится выше исторических значений: "Северсталь" - 13х против 7,5х, "НЛМК" - 8,3х против 7,6х, "ММК" - 14,5х против 6,3х".

На взгляд стратегов БКС, отраслевой кризис продолжает давить на металлургов. Они не ожидают оживления сектора в 2026 году и рассчитывают на постепенное восстановление в 2027 году с перезагрузкой строительной отрасли.

