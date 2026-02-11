Индекс Мосбиржи продолжит торги в диапазоне 2700-2800п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи может продолжить движение в диапазоне 2700-2800 пунктов на торгах в среду в ожидании новостных поводов для направленного движения, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Рынок при этом выглядит несколько перепроданным, что может способствовать попыткам коррекционного восстановления от нижней границы данного диапазона, отмечает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.