Акции Самолета, скорее всего, будут торговаться "хуже рынка" в ближайшее время - "Алор Брокер"

Акции ГК "Самолет" фундаментально выглядят слабыми и, скорее всего, будут торговаться "хуже рынка" в ближайшее время, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Игоря Соколова.

"Бумаги девелопера просели во вторник на 2,5%. Рынок ждал информации, погасит ли эмитент купон по облигациям или нет. Новость о перечислении средств пришла вечером, после закрытия основных торгов. Так что дефолт не состоялся, и с учетом того, что бумага находится вблизи исторических минимумов, это хороший повод для отскока. Однако фундаментально акции "Самолета" выглядят слабо и, скорее всего, в ближайшее время будут торговаться "хуже рынка", - пишет эксперт.

