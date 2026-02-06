"Финам" сохраняет рейтинг акций ConocoPhillips на уровне "держать"

"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций ConocoPhillips и целевую цену $95,5 за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 0,9% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана.

"Финансовые результаты ConocoPhillips за 4К25 оказались немного хуже ожиданий рынка, - отмечает эксперт. - За счет фокуса на сегменте разведки и добычи бизнес ConocoPhillips более чувствителен к изменениям цен на нефть, с чем и связано заметное снижение прибыли в прошедшем квартале. На фоне профицита на рынке мы ожидаем, что в 2026 году средние цены на нефть снизятся год к году, что может привести к ухудшению финансовых результатов ConocoPhillips. На этом фоне форвардная доходность дивидендов и обратного выкупа акций у нефтяника составляет 6,2%: на наш взгляд, это недостаточно высокий уровень для роста акций".

ConocoPhillips - третья по капитализации американская нефтегазовая компания, уступающая по размерам лишь международным мейджорам ExxonMobil и Chevron.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.