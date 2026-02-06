.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Софтлайна
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
06 февраля 2026 года 11:16
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Софтлайна
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций ПАО "Софтлайн" с прогнозной стоимостью на уровне 95 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова. Предварительные итоги эмитента за 2025 год негативны, но ожидаемы, констатирует эксперт. "EBITDA ниже прогноза указывает на то, что внешняя конъюнктура для разработчиков корпоративного ПО остается негативной. Это коррелирует с нашими ожиданиями. Наш прогноз EBITDA на 2025 год еще ниже - около 6,3 млрд руб. Впрочем, мы бы дождались полных результатов по МСФО, чтобы сделать свой расчет скорректированной EBITDA", - отмечает Булгаков. "Поскольку мы изначально были консервативны в отношении результатов по году, пока нет причин обновлять цифры по "Софтлайну" (до публикации аудированной отчетности за 2025 год). Вместе с тем интересно, как компания видит продажи в 2026 году. Именно дальнейшие тренды и прогнозы сейчас наиболее важны", - говорится в обзоре аналитика инвесткомпании. "Сохраняем "нейтральный" взгляд на "Софтлайн". Пока мы считаем, что бумага оценена справедливо на текущих уровнях, однако не исключаем и переоценку вниз, если рост в 2026 году и последующих годах будет ниже наших прогнозов, - указывает Булгаков. - Существенный эффект на экономику эмитента окажет введение соцналога с 1 января 2026 года. С учетом большого количества сотрудников рост расходов может стать достаточно существенным". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-СОФТЛАЙН-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
06 февраля 2026 года 15:02
Период неопределенности в сегменте ОФЗ растягивается - рынок перешел в режим ожидания, оценивая баланс между макроэкономическими рисками и перспективами дальнейшей политики Банка России, говорится в аналитическом материале "Т-Инвестиций". "Период неопределенности в сегменте ОФЗ растягивается, и... читать дальше
.06 февраля 2026 года 14:27
Банк России, скорее всего, займет выжидательную позицию и сохранит ставку на уровне 16% на февральском заседании, полагает глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева. "Банк России займет выжидательную позицию и сохранит ставку на уровне 16%, - пишет эксперт в комментарии. -... читать дальше
.06 февраля 2026 года 13:48
Акции МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") в настоящее время торгуются ближе к справедливым уровням, оценка - "нейтральная" с прогнозной стоимостью 1700 рублей за штуку, говорится в материале аналитиков Марины Кичкайло и Андрея Шарова. Эмитент опубликовал... читать дальше
.06 февраля 2026 года 13:20
Пауза в изменении уровня ключевой ставки Банка России возможна не только по итогам заседания 13 февраля 2026 года. но и в марте текущего года, считают главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и экономист Валерия Кобяк. Эксперты отмечают, что ускоренный рост цен в начале текущего года (по... читать дальше
.06 февраля 2026 года 12:46
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает "нейтральную" оценку акций ПАО "Полюс" и "позитивную" для акций ПАО "Южуралзолото" (ЮГК), сообщается в материале аналитиков. Биржевые фонды ETF в январе нарастили закупки золота, следует из данных Всемирного золотого совета за январь 2026 года,... читать дальше
.06 февраля 2026 года 12:13
Боковое движение индекса Мосбиржи пока будет продолжаться, говорится в комментарии аналитика Альфа-банка Джона Волша. Бенчмарк балансирует ниже отметки 2750 пунктов при сравнительно неплохих объемах торгов, отмечает эксперт. "На рынке явно ощущается дефицит идей и драйверов, и мы ожидаем, что... читать дальше
.06 февраля 2026 года 11:42
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Novabev Group с прогнозной стоимостью на уровне 535 рублей за штуку, говорится в материале аналитика брокера Александра Самуйлова. Эксперт отмечает, что с начала 2025 года доходность акций Novabev с учетом дивидендов составила минус 5%.... читать дальше
.06 февраля 2026 года 10:39
Российский валютный рынок останется лишенным сильных драйверов движения и на торгах в пятницу, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова. Отсутствию направленного движения курсов ключевых валют последние дня способствует дефицит... читать дальше
.06 февраля 2026 года 10:19
Индекс Мосбиржи может вернуться в верхнюю часть диапазона 2700-2800 пунктов на торгах в пятницу, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. Хотя переговоры по Украине в Абу-Даби и прошли достаточно ожидаемо, без видимых сильных сдвигов в позициях,... читать дальше
.06 февраля 2026 года 09:57
Активизация покупок на рынке рублевых гособлигаций вероятна не ранее марта 2026 года, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Индекс RGBI в четверг закрылся ровно посередине диапазона 116-117 пунктов, констатирует эксперт. До заседания ЦБ... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.