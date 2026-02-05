Инвесторам стоит обратить внимание на юаневые бонды РЖД - "БКС МИ"

Инвесторам стоит обратить внимание на облигации РЖД в юанях серии БО-001Р-51R, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Анны Гулордава.

ОАО "РЖД" 5 февраля собирает книгу заявок на биржевые облигации в юанях серии БО-001Р-51R со сроком погашения 3,6 года (1320 дней). Индикативная ставка купона - не выше 8% годовых, доходность к погашению (YTM) - 8,3%, дюрация - 3,2 года. Облигации размещаются и будут обращаться на Московской бирже.

"Ожидаем, что доходность нового выпуска в течение месяца после размещения снизится до уровня 6% - это чуть ниже, чем у облигаций "Газпрома" со схожей дюрацией, - отмечает эксперт. - Обе компании с государственным участием, но облигации РЖД обычно торгуются с доходностью ниже, чем у "Газпрома". Принимая во внимание справедливую доходность в 6%, получаем потенциальный доход за год с учетом роста цены облигации на уровне 13% - привлекательно".

