05 февраля 2026 года 18:07
"БКС МИ" повысил оценку акций AMD до "позитивной"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций Advanced Micro Devices (AMD) до "позитивной" благодаря адекватной оценке и сильной конкурентной позиции, сохранив при этом прогнозную стоимость бумаг на уровне $243 за штуку, сообщается в материале аналитика Андрея Саенко. Умеренные ожидания менеджмента на I квартал разочаровали рынок, но, по мнению эксперта, делают акции AMD интересными для покупки. Потенциал роста на 12 месяцев, по оценке Саенко, равен 21%. "К 2027 году рынок ускорителей для ИИ может превысить $400 млрд, и AMD уже занимает место в этом сегменте - не на уровне концептов, а через реальные поставки ключевым клиентам, - отмечает аналитик инвесткомпании. - Структура доходов AMD становится менее зависимой от цикличных потребительских рынков и все больше опирается на стабильный корпоративный сегмент. Мы по-прежнему считаем, что фокус на соотношении цены и качества, а не производительность любой ценой будет становиться все актуальнее. Он позволят AMD извлечь максимум выгоды из тренда на оптимизацию вложений". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: США-AMD-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
06 февраля 2026 года 15:02
Период неопределенности в сегменте ОФЗ растягивается - рынок перешел в режим ожидания, оценивая баланс между макроэкономическими рисками и перспективами дальнейшей политики Банка России, говорится в аналитическом материале "Т-Инвестиций". "Период неопределенности в сегменте ОФЗ растягивается, и... читать дальше
.06 февраля 2026 года 14:27
Банк России, скорее всего, займет выжидательную позицию и сохранит ставку на уровне 16% на февральском заседании, полагает глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева. "Банк России займет выжидательную позицию и сохранит ставку на уровне 16%, - пишет эксперт в комментарии. -... читать дальше
.06 февраля 2026 года 13:48
Акции МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") в настоящее время торгуются ближе к справедливым уровням, оценка - "нейтральная" с прогнозной стоимостью 1700 рублей за штуку, говорится в материале аналитиков Марины Кичкайло и Андрея Шарова. Эмитент опубликовал... читать дальше
.06 февраля 2026 года 13:20
Пауза в изменении уровня ключевой ставки Банка России возможна не только по итогам заседания 13 февраля 2026 года. но и в марте текущего года, считают главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и экономист Валерия Кобяк. Эксперты отмечают, что ускоренный рост цен в начале текущего года (по... читать дальше
.06 февраля 2026 года 12:46
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает "нейтральную" оценку акций ПАО "Полюс" и "позитивную" для акций ПАО "Южуралзолото" (ЮГК), сообщается в материале аналитиков. Биржевые фонды ETF в январе нарастили закупки золота, следует из данных Всемирного золотого совета за январь 2026 года,... читать дальше
.06 февраля 2026 года 12:13
Боковое движение индекса Мосбиржи пока будет продолжаться, говорится в комментарии аналитика Альфа-банка Джона Волша. Бенчмарк балансирует ниже отметки 2750 пунктов при сравнительно неплохих объемах торгов, отмечает эксперт. "На рынке явно ощущается дефицит идей и драйверов, и мы ожидаем, что... читать дальше
.06 февраля 2026 года 11:42
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Novabev Group с прогнозной стоимостью на уровне 535 рублей за штуку, говорится в материале аналитика брокера Александра Самуйлова. Эксперт отмечает, что с начала 2025 года доходность акций Novabev с учетом дивидендов составила минус 5%.... читать дальше
.06 февраля 2026 года 11:16
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций ПАО "Софтлайн" с прогнозной стоимостью на уровне 95 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова. Предварительные итоги эмитента за 2025 год негативны, но ожидаемы, констатирует эксперт. "EBITDA ниже... читать дальше
.06 февраля 2026 года 10:39
Российский валютный рынок останется лишенным сильных драйверов движения и на торгах в пятницу, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова. Отсутствию направленного движения курсов ключевых валют последние дня способствует дефицит... читать дальше
.06 февраля 2026 года 10:19
Индекс Мосбиржи может вернуться в верхнюю часть диапазона 2700-2800 пунктов на торгах в пятницу, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. Хотя переговоры по Украине в Абу-Даби и прошли достаточно ожидаемо, без видимых сильных сдвигов в позициях,... читать дальше
