Волатильность на рынке акций РФ пока сохранится - "Цифра брокер"

Волатильность на российском рынке акций пока сохранится, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Инвесторы в четверг продолжат следить за ходом переговоров в Абу-Даби. Любые сигналы о деэскалации могут стать поводом для возвращения индекса Мосбиржи к уровням выше 2800 пунктов, - отмечают эксперты. - Мы ожидаем сохранения волатильности, при этом поддержку рынку могут оказать стабильные цены на энергоносители и корпоративные отчетности".

