Цена нефти Brent, вероятно, будет торговаться в феврале в диапазоне $63-68/барр. - "Цифра брокер"

Цена нефти Brent, вероятно, будет торговаться в феврале в диапазоне $63-68 за баррель, прогнозируют аналитики инвесткомпании "Цифра брокер".

"На фоне сохраняющейся геополитической напряженности и профицитного баланса мирового рынка ценовая динамика российской нефти Urals остается более уязвимой по сравнению с глобальными бенчмарками, - отмечают эксперты в обзоре. - Рыночные цены на Urals для февральских поставок в Индию формировались с дисконтом около $10 за баррель к Brent, что на $3-5 шире уровней осени 2025 года и соответствует одним из минимальных ценовых уровней с 2022 года. Усиление санкций против российского энергетического сектора и сокращение закупок со стороны Индии продолжают оказывать давление на дифференциал сорта".

На взгляд стратегов, переориентация экспортных потоков в Китай частично компенсирует выпадающие объемы, но не устраняет структурные ограничения для сужения дисконта Urals в краткосрочной перспективе. "На горизонте месяца Brent, вероятно, будет торговаться в диапазоне $63-68 за баррель на фоне сохраняющейся геополитической премии. Дисконт Urals к Brent, по нашим оценкам, в этот период останется на уровне $8-12 за баррель", - прогнозируют в "Цифра брокер".

