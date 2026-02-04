Акции ВТБ стремятся к закрытию дивидендного гэпа - "Велес Капитал"

Акции ВТБ стремятся к закрытию дивидендного гэпа, отмечает аналитик инвесткомпании "Велес Капитала" Елена Кожухова в комментарии.

Акции ВТБ в конце января ускорили рост в том числе после заявлений главы банка Костина о получении прибыли в размере 500 млрд руб. в 2025 году и прогнозов прибыли в размере 600-650 млрд руб. в 2026 году, что должно дать возможность нарастить капитал и выплатить дивиденды, отмечает эксперт. Руководство кредитора, таким образом, продолжает придерживаться прогнозов по очередным рекордным выплатам в текущем году, что наряду с общим улучшением настроений на фондовых площадках воодушевляет покупателей.

"С технической точки зрения акции ВТБ подходят все ближе к июльскому максимуму 84,46 руб., стабилизация выше которого увеличит шансы на развитие восходящего движения и закрытия гэпа лета прошлого года, для чего бумагам потребуется подняться к 93,05 руб., - указывает Кожухова. - Краткосрочные и среднесрочные сигналы в целом указывают на силу покупателей и не исключают дальнейшего роста котировок, возможно, после снятия образовавшейся перекупленности".

По оценке аналитика, ближайшие важные поддержки для цен расположены у 75,10 руб. и 71,50 руб.: стабилизация ниже увеличит риски смены тренда и, скорее всего, будет наблюдаться в случае ухудшения настроений на фондовом рынке РФ в целом или дивидендных разочарованиях. При оптимистичном сценарии котировки ВТБ по ходу года могут стремиться в район 100 руб. и выше, прогнозирует Кожухова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.