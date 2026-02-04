Цена золота может уйти ниже$4500/унц. в феврале - SberCIB

Котировки золота могут уйти ниже уровня в $4500 за тройскую унцию в текущем месяце, в фокусе останется геополитика, говорится в прогнозе аналитиков SberCIB Investment Research.

Страны ОПЕК+ не изменили уровни добычи на март, отмечают эксперты. В фокусе останется геополитика - новости из Ирана могут стать причиной высокой волатильности.

Аналитики ждут, что при отсутствии эскалации в Иране средняя цена барреля нефти марки Brent в феврале сложится в интервале $63-67.

