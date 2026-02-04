"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Северстали

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет долгосрочную "нейтральную" оценку акций ПАО "Северсталь" с прогнозной стоимостью на уровне 1100 рублей за штуку, говорится в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

Несмотря на сохранение уровня производства и продаж, показатели эмитента за 2025 год по МСФО ожидаемо слабые, констатируют эксперты. На фоне отраслевого кризиса цены продолжили снижаться и давить на финансовые результаты.

"Оцениваем отчетность умеренно негативно. В целом показатели не преподнесли сюрпризов, однако хуже ожиданий показал себя чистый долг. Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 4К25, так как высокая программа капзатрат сохранится и в 2026 году. Учитывая прогнозы спроса на сталь в текущем году ждем постепенного восстановления результатов, - пишут аналитики инвесткомпании в обзоре. - Долгосрочно сохраняем "нейтральный" взгляд на бумагу. В спотовых ценах мультипликатор Р/Е находится на уровне 14х против исторических 7,5х. Ожидаем нормализации отрасли и восстановления спроса на сталь с постепенным снижением ключевой ставки ЦБ РФ и перезагрузкой строительного сектора".

