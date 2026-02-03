.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  "Финам" подтверждает рейтинг акций Apple на уровне "держать"
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
03 февраля 2026 года 16:03

"Финам" подтверждает рейтинг акций Apple на уровне "держать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Apple Inc. на уровне "держать" с целевой ценой $245 за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 9,3% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Игоря Додонова.

"Недавно представленная квартальная отчетность Apple оказалась сильной - благодаря высокому спросу на iPhone 17 в мире выручка и чистая прибыль компании уверенно выросли в годовом выражении и превзошли ожидания, при этом руководство дало оптимистичный прогноз на текущий финквартал, - отмечает эксперт. - Мы считаем, что продолжающееся постепенное восстановление рынка смартфонов, огромная база лояльных пользователей, регулярный выпуск новых устройств будут способствовать стабильному росту финпоказателей Apple в предстоящие годы. В то же время в данный момент акции компании, на наш взгляд, несколько переоценены, и мы сохраняем нейтральный взгляд на них".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    США-APPLE-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


.
Лента аналитики
03 февраля 2026 года 19:01
"Аэрофлот" остается историей ожиданий - "Цифра брокер"
"Аэрофлот" остается историей ожиданий, а не подтвержденного разворота, полагают аналитики "Цифра брокер". Авиаперевозчик представил финансовые результаты по РСБУ за IV квартал и весь 2025 год: - Выручка в IV квартале выросла на 2,7% год к году и составила 191,8 млрд рублей. В 2025 году выручка...    читать дальше
.
03 февраля 2026 года 18:29
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Северстали на уровне 1320 руб
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций "Северстали" на уровне 1320 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии аналитика банка Евгения Локтюхова. Для "Северстали" 2025 год, судя по представленным компанией финансовым и операционным данным за 4К25, оказался ожидаемо непростым:...    читать дальше
.
03 февраля 2026 года 18:01
"Финам" повысил рейтинг акций Qualcomm до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Qualcomm Inc. с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне $178,4 за штуку, что предполагает потенциал роста на 16,9%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Максима Абрамова. "В январе акции компании снизились на 21% от локальных максимумов на...    читать дальше
.
03 февраля 2026 года 17:36
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "по рынку" для акций Северстали
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "по рынку" для акций "Северстали" с целевой ценой 1015 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста около 3% с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков Бориса Красноженова и Юлии Толстых. "Северсталь" опубликовала итоги 2025 года по МСФО. Компания...    читать дальше
.
03 февраля 2026 года 17:01
"Т-Инвестиции" присвоили акциям банка "Санкт-Петербург" рекомендацию "держать"
"Т-Инвестиции" присвоили акциям банка "Санкт-Петербург" рекомендацию "держать" с целевой ценой 333 рубля за бумагу без учета дивидендов. Потенциал роста к текущим котировкам составляет около 3%, говорится в материале аналитика Егора Дахтлера. "Банк "Санкт-Петербург" сильно выиграл от периода...    читать дальше
.
03 февраля 2026 года 16:36
"Цифра брокер" назвал топ наиболее привлекательных акций в феврале
"Цифра брокер" назвал топ наиболее привлекательных акций в феврале, сообщается в комментарии аналитиков. "В начале 2026 года фондовый рынок пытается развить восстановление, индекс Мосбиржи в январе показал рост на 0,58%, - пишут эксперты. - Поддержку рынку оказывают надежды на геополитическую...    читать дальше
.
03 февраля 2026 года 15:35
"Велес Капитал" повысил целевую цену акций Solidcore до $10,6
"Велес Капитал" повысил целевую цену акций Solidcore до $10,6 за штуку с рекомендацией "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. Solidcore представила операционные результаты: сильные за 4-й квартал и слабые за весь 2025 год, отмечает эксперт. "Более высокие...    читать дальше
.
03 февраля 2026 года 15:02
SberCIB обновил топ дивидендных акций РФ
SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных акций РФ, исключив бумаги "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) и добавив "ДОМ.РФ", говорится в комментарии аналитиков. Таким образом, в текущий состав списка вошли "МТС", "Транснефть", "ДОМ.РФ"(X5), Сбербанк и HeadHunter. "В январе X5 выплатила 368...    читать дальше
.
03 февраля 2026 года 14:33
Рыночная конъюнктура для акций нефтяников остается непростой - "Финам"
Рыночная конъюнктура для акций нефтяников остается непростой, говорится в материале аналитиков инвесткомпании "Финам". "Российские нефтедобывающие компании локально находятся в непростой ситуации. Мировые цены на нефть стабилизировались, однако дисконт на сорт Urals сильно расширился после санкций...    читать дальше
.
03 февраля 2026 года 13:58
Пара EUR/USD, вероятно, будет двигаться в диапазоне 1,175-1,190 на текущей неделе - "Т-Инвестиции"
Курс валютной пары евро/доллар (EUR/USD), вероятно, будет двигаться в диапазоне 1,175-1,190 на текущей неделе, предполагает младший аналитик брокера "Т-Инвестиции" Максим Стаханов. Внимание инвесторов будет сосредоточено на заседании ЕЦБ и публикации данных по инфляции в еврозоне, отмечает...    читать дальше
.
Страница 1 из 14
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.