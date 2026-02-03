Акции Мосбиржи не выглядят существенно недооцененными - Альфа-банк

Акции "Московской биржи" с поправкой на текущие уровни процентных ставок не выглядят существенно недооцененными, считают аналитики Альфа-банка.

"На наш взгляд, операционные результаты эмитента за январь 2026 года нейтральны для котировок его акций. Снижение показателей по сравнению с декабрем 2025 года вполне ожидаемо с учетом сезонного фактора (январь - традиционно менее активный месяц), а также повышенной волатильности рынков в декабре", - пишут эксперты.

По их оценкам, с учетом текущих макровводных, динамики объемов торгов, стабилизации остатков участников рынка и планов по росту расходов прибыль биржи может сократиться на 25% по итогам 2025 года и остаться на сопоставимом уровне в 2026 году.

Такой сценарий, указывают аналитики банка, предполагает, что акции Мосбиржи торгуются с коэффициентом P/E 2025П и 2026П на уровне 7,1-7,2х (соответственно) против исторических значений 10-11х.

"С поправкой на текущие уровни процентных ставок акции биржи не выглядят существенно недооцененными, на наш взгляд", - говорится в материале Альфа-банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.