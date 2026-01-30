Индекс Мосбиржи, скорее всего, закрепится выше отметки 2800п на следующей неделе - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, закрепится выше отметки 2800 пунктов на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ.

"Индекс Мосбиржи на этой неделе протестировал отметку 2800 пунктов, обновив максимумы с сентября. Но в пятницу индекс заметно скорректировался, что выглядит логичным с технической точки зрения - район 2780-2800 пунктов выглядит достаточно важным и рынку было бы полезно найти здесь опору. Динамику рынка на следующей неделе определят итоги переговоров в Абу-Даби. Сохраняем позитивный взгляд на рынок и ждем закрепления индекса Мосбиржи выше 2800 пунктов, что откроет пространство для движения в направлении 3000-3100 пунктов", - пишут эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.