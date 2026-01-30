Курс рубля ненадолго может уйти ниже 75 руб./$1 - "КИТ Финанс Брокер"

Курс валютной пары доллар/рубль ненадолго может уйти ниже 75 руб./$1 в ближайшее время, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер".

Однако уже в феврале-марте базовый сценарий смещается в сторону ослабления национальной валюты до 80-82 руб./$1 и 11-11,5 руб. за юань на фоне сокращения валютных продаж ЦБ и возможного снижения профицита торгового баланса, говорится в комментарии экспертов.

