"Цифра брокер" рекомендует "продавать" акции РусГидро с прогнозной ценой 0,49 руб

"Цифра брокер" рекомендует "продавать" акции "РусГидро" с прогнозной стоимостью на уровне 0,49 рубля за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

Операционные результаты эмитента по итогам 2025 года выглядят ожидаемо нейтрально, констатируют эксперты.

Ввод новых объектов, реализованных ранее, закономерно поддержал выработку и привел к умеренному расширению установленной мощности.

Существенных сюрпризов в динамике операционных показателей нет - бизнес работает стабильно, но без ускорения.

Аналитики инвесткомпании отмечают, что при этом структура генерации остается неоднородной: гидросегмент демонстрирует более уверенную динамику, тогда как тепловая генерация на Дальнем Востоке продолжает сдерживать общий эффект.

"Ключевой момент - стратегические приоритеты эмитента. Отказ от дивидендов за прошлый год и фокус на инвестиционную программу в ближайшем периоде означают, что весь денежный поток будет направлен на капитальные вложения, а не на рост акционерной доходности. Наш таргет по акциям "РусГидро" - 0,49 руб. ("продавать")", - пишут эксперты "Цифра брокера" в обзоре.

