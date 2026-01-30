.
30 января 2026 года 13:18
"Цифра брокер" рекомендует "продавать" акции РусГидро с прогнозной ценой 0,49 руб
"Цифра брокер" рекомендует "продавать" акции "РусГидро" с прогнозной стоимостью на уровне 0,49 рубля за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Операционные результаты эмитента по итогам 2025 года выглядят ожидаемо нейтрально, констатируют эксперты. Ввод новых объектов, реализованных ранее, закономерно поддержал выработку и привел к умеренному расширению установленной мощности. Существенных сюрпризов в динамике операционных показателей нет - бизнес работает стабильно, но без ускорения. Аналитики инвесткомпании отмечают, что при этом структура генерации остается неоднородной: гидросегмент демонстрирует более уверенную динамику, тогда как тепловая генерация на Дальнем Востоке продолжает сдерживать общий эффект. "Ключевой момент - стратегические приоритеты эмитента. Отказ от дивидендов за прошлый год и фокус на инвестиционную программу в ближайшем периоде означают, что весь денежный поток будет направлен на капитальные вложения, а не на рост акционерной доходности. Наш таргет по акциям "РусГидро" - 0,49 руб. ("продавать")", - пишут эксперты "Цифра брокера" в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
.
30 января 2026 года 19:05
.
