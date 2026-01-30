.
30 января 2026 года 12:12
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Т-Технологий
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций МКПАО "Т-Технологии" с прогнозной стоимостью на уровне 4400 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. "Эмитент раскрыл нейтральные операционные результаты за декабрь 2025 года. В целом замедление роста клиентской базы мы считаем ожидаемым, ведь компания сменила фокус с наращивания клиентской базы на ее монетизацию. При этом нас настораживает снижение кредитов физлицам после замедления в ноябре. Впрочем, это может носить разовый характер, поэтому мы пока не снижаем наш прогноз роста кредитного портфеля", - пишут эксперты. "Сохраняем "позитивный" взгляд на акции. Несмотря на замедление отдельных операционных метрик и снижение кредитного портфеля, мы все еще видим потенциал для повышения чистой прибыли, - говорится в обзоре Перминова и Шарова. - Текущая оценка по мультипликатору P/E на базе нашего прогноза прибыли на 2026 год составляет 4,4x против среднеисторического уровня 6,7х". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-Т/ТЕХНОЛОГИИ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
.
