30 января 2026 года 10:29
Индексы Мосбиржи и РТС готовы завершить январь ростом - "Велес Капитал"
Российский фондовый рынок в начале торговой сессии пятницы готов к восстановлению от краткосрочных поддержек во многом благодаря техническим факторам, а также ожиданиям очередного раунда трехсторонних переговоров с Украиной и США, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Ограничивать покупки будет ухудшение внешнего фона и, в частности, нисходящая коррекция цен на нефть и металлы, отмечает эксперт. Индексы Мосбиржи и РТС, как и большинство зарубежных фондовых индикаторов, в целом готовы завершить январь ростом, что можно сказать и о сырьевых товарах, особенно выдающимся из которых стал скачок цены на серебро за месяц более чем на 50%, указывает Кожухова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
.
