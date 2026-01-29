"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций NextEra Energy с прогнозной стоимостью $88,7 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 1,3% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций инвестиционной компании Максима Абрамова.

"Рост котировок NEE в последнее время был обусловлен увеличением спроса на электроэнергию со стороны дата-центров на фоне ИИ-бума, а также стратегическими сделками, направленными на расширение присутствия в газовом сегменте, - отмечает эксперт. - При этом фундаментальные показатели и прогнозы прибыли на ближайшие годы существенно не изменились, поэтому мы пока не видим причин для пересмотра цены. Дополнительное давление на акции оказывает высокий уровень доходностей государственных облигаций, как и тот факт, что результаты за последний квартал были несколько ниже консенсус-прогнозов рынка. В связи с этим мы считаем, что потенциал дальнейшего роста ограничен".

NextEra Energy (NEE) - крупнейшая по рыночной стоимости коммунальная компания в США, один из ведущих мировых операторов возобновляемой энергетики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.