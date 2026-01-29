ФРС может произвести два снижения базовой ставки в 2026г - "Финам"

ФРС США может пойти на два снижения базовой ставки в текущем году, считает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая.

Регулятор на заседании 27-28 января впервые с сентября прошлого года сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) без изменения, в диапазоне 3,5-3,75% годовых.

Рынок воспринял ожидаемое решение ФРС и выступление Пауэлла в целом нейтрально, отмечает эксперт в комментарии.

"При этом укрепились ожидания, что первое снижение произойдет не ранее июньского заседания. Оценки рынка на конец текущего года предполагают снижение ставки на 50 б.п. от текущего уровня, до 3-3,25%. Мы также ожидаем два снижения ключевой ставки до конца года", - пишет Беленькая.

