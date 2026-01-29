"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций X5

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с прогнозной стоимостью на уровне 3800 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Марины Кичкайло и Андрея Шарова.

"Операционные результаты эмитента за 4К25 несколько ниже наших ожиданий, но хороший рост выручки подтверждает наш "позитивный" взгляд на бумагу на горизонте года с мультипликатором 2,5х EV/EBITDA и 6,5х Р/Е на базе наших прогнозов EBITDA и прибыли на 2026 год, - пишут эксперты. - На наш взгляд, у бизнеса хорошие перспективы роста выручки и прибыли на ближайшие годы, а также привлекательный дивидендный потенциал".

