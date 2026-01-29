Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций Норникеля

Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций ГМК "Норильский никель", сообщается в обзоре аналитиков банка.

"Норникель" представил производственные показатели за 2025 год.

"Динамика производства в 4К25 поспособствовала выполнению годового прогноза, оцениваем позитивно, - пишут эксперты Борис Красноженов и Юлия Толстых. - В рамках планов на 2026 год компания анонсировала некоторое снижение производства МПГ, в основном за счет изменения соотношения металлов в структуре перерабатываемого сырья".

Корзина металлов "Норникеля" в 2026 году продолжила расти - к текущему моменту она увеличилась на 17% с начала года. Что касается финансовых итогов 2025 года, эксперты ожидают более сильного второго полугодия в части выручки и EBITDA.

"При текущих ценах на металлы и курсе рубля "Норникель" торгуется по EV/EBITDA 2026П на уровне 4,5х, что предполагает дальнейший апсайд в цене акций, подкрепленный фундаментальными факторами, - указывают Красноженов и Толстых. - Доходность по скорректированному СДП 2026П выглядит на уровне 6%".

