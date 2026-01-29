"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку бумаг Норникеля

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет долгосрочную "нейтральную" оценку бумаг ГМК "Норильский никель", сообщается в комментарии аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

"Считаем операционные результаты эмитента за 2025 год нейтральными. В целом они совпали с нашими ожиданиями и оказались на уровне ориентиров компании на 2025 год. Полагаем, что на фоне высоких цен на корзину металлов компании "Норникель" может опубликовать сильные финансовые результаты по итогам прошлого года, - пишут эксперты. - Долгосрочно сохраняем "нейтральный" взгляд на бумагу (целевая цена - 190 рублей за штуку). На данный момент мультипликатор Р/Е "Норникеля" торгуется на уровне 8,6х против исторических 7,7х. Считаем, что главным катализатором станет сохранение высоких цен на корзину металлов компании на текущих уровнях".

