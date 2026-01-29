.
СЕГОДНЯ:
ПСБ сохраняет прогнозную цену бумаг Норникеля на уровне 185 руб
29 января 2026 года 11:58
ПСБ сохраняет прогнозную цену бумаг Норникеля на уровне 185 руб
Банк ПСБ сохраняет прогнозную стоимость бумаг ГМК "Норильский никель" на уровне 185 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Евгения Локтюхова. Производственные итоги 2025 года и прогнозы эмитента на 2026 год в целом носят ожидаемый характер - компания пока не может похвастаться органическим ростом или улучшением качества перерабатываемого сырья, отмечает эксперт. "Но данную новость мы склонны расценивать как скорее носящую нейтральный характер для бумаг "Норникеля". Ключевую поддержку оказывает крайне благоприятная ценовая конъюнктура рынков металлов, позволяющая рассчитывать на рост доходов в текущем году, - пишет Локтюхов. - Мы ожидаем роста выручки "Норникеля" на 22-26%, EBITDA - на 40-50%, чистой прибыли - на 50-60%. И надеемся на активизацию обсуждения акционерами дивидендной политики. Сохраняем оценку справедливой стоимости бумаг на горизонте года на уровне 185 руб." Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
