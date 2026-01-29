Вероятно продолжение консолидации индекса RGBI в узком диапазоне - ПСБ

Вероятно продолжение консолидации индекса RGBI в узком диапазоне 116-117 пунктов в четверг, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"Рынок ОФЗ в среду продолжил торговаться в боковике в диапазоне 116-117 пунктов по индексу RGBI, - отмечает эксперт в комментарии. - В преддверии вечерних данных по инфляции активность на рынке госбумаг была невысокой".

Статистика по инфляции, на взгляд Грицкевича, оказалась неплохой - за прошлую неделю рост цен составил 0,19% после 0,45% неделей ранее; годовой уровень остановил рост, составив 6,43%. Вместе с сохранением инфляционных ожиданий на прежнем уровне вчерашняя статистика по недельной инфляции дает надежду на продолжение цикла снижения ключевой ставки в феврале. Однако эксперт считает, что для подтверждения тенденции нормализации инфляции необходимо получить подтверждение от статистики, как минимум, в ближайшие несколько недель.

"В ближайшее время ожидаем продолжения консолидации рынка ОФЗ в узком диапазоне - статистика по инфляции и инфляционным ожиданиям ослабит продажи, а для перехода к росту пока факторов явно недостаточно", - прогнозирует аналитик банка.

