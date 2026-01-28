.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  "Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Henderson на уровне 824 руб
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
28 января 2026 года 15:35

"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Henderson на уровне 824 руб

"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) на уровне 824 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

Ритейлер мужской одежды и аксессуаров представил предварительные данные по выручке за 2025 год: совокупная выручка выросла на 14,8% год к году и составила 23,9 млрд рублей. При этом выручка салонов увеличилась на 11%, до 18,1 млрд рублей, а онлайн-выручка выросла на 29,4%, до 5,6 млрд рублей.

"Представленные данные выглядят уверенно и подтверждают сохранение двузначных темпов роста бизнес, - отмечают эксперты. - Компания продолжает органично масштабироваться, при этом рост обеспечивается не только за счет расширения сети, но и за счет развития онлайн-каналов и увеличения операционной активности. Важно, что динамика продаж поддерживается ростом посещаемости и объемов реализации, а не исключительно ценовым фактором. Это говорит о стабильном спросе на бренд и правильной работе с клиентской базой".

При этом аналитики подчеркивают, что онлайн остается одним из ключевых драйверов роста и постепенно усиливает свою роль в структуре выручки. В целом операционные результаты, по их мнению, можно оценить как неплохие и соответствующие ожиданиям.

"Ключевой вопрос для инвесторов - маржинальность и контроль издержек на фоне активного расширения. Финансовая отчетность даст более полную картину, но текущие данные подтверждают устойчивость бизнес-модели и потенциал дальнейшего роста", - указывают стратеги в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.


.
Лента аналитики
29 января 2026 года 11:16
Акции Норникеля сохраняют привлекательность для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции ГМК "Норильский никель" сохраняют привлекательность для долгосрочных вложений в сложившихся условиях, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент представил производственные результаты за 2025 год, а также раскрыл план на 2026 год. Эксперты сервиса нейтрально оценивают...    читать дальше
.
29 января 2026 года 10:59
Вероятно продолжение консолидации индекса RGBI в узком диапазоне - ПСБ
Вероятно продолжение консолидации индекса RGBI в узком диапазоне 116-117 пунктов в четверг, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. "Рынок ОФЗ в среду продолжил торговаться в боковике в диапазоне 116-117 пунктов по индексу RGBI, - отмечает...    читать дальше
.
29 января 2026 года 10:42
Штурм отметки 2800п индекса Мосбиржи в четверг будет продолжен - "Алор Брокер"
Штурм отметки 2800 пунктов индекса Мосбиржи в четверг будет продолжен, говорится в комментарии аналитиков "Алор Брокер". "Индекс Мосбиржи в среду вновь доходил до отметки 2800 пунктов, но отразился от нее и снизился на 0,2%, - напоминают эксперты. - В четверг штурм отметки будет продолжен, однако...    читать дальше
.
29 января 2026 года 10:26
"Велес Капитал" повысил целевую цену акций Норникеля до 201 руб
"Велес Капитал" повысил целевую цену акций ГМК "Норильский никель" до 201 руб. за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Норникель" представил нейтральные операционные результаты за 4-й квартал и весь 2025 год, - пишет...    читать дальше
.
29 января 2026 года 10:09
Рубль, вероятно, пока продолжит консолидацию в районе 10,8-11 руб./юань - ПСБ
Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, продолжит консолидацию в районе 10,8-11 руб. за юань в ближайшие торговые дни, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов. Поддержку рублю продолжают оказывать продажи валюты Банком России, рост цен на нефть на фоне...    читать дальше
.
29 января 2026 года 09:48
Индекс Мосбиржи предпримет новые попытки ухода выше 2800п в четверг - ПСБ
Индекс Мосбиржи предпримет новые попытки ухода выше уровня в 2800 пунктов на торгах в четверг, что может открыть пространство для роста в направлении 3000 пунктов, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. Геополитические ожидания остаются в...    читать дальше
.
29 января 2026 года 09:28
Индекс Мосбиржи будет консолидироваться на текущих уровнях до конца недели - БКС Экспресс
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет консолидироваться на достигнутых уровнях до конца текущей недели, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс. "Бенчмарк опять не взял планку 2800 пунктов, но подходы еще будут. Участники пока не готовы покупать широкий рынок в...    читать дальше
.
29 января 2026 года 09:13
Акции X5 сохраняют привлекательность для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) сохраняют привлекательность для долгосрочных покупок, сочетая в себе высокие темпы роста бизнеса и дивиденды, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент представил операционные результаты за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2025...    читать дальше
.
29 января 2026 года 09:10
Нефть активно дорожает
Dow Jones и S&P 500 почти не изменились по итогам торгов в среду, Nasdaq вырос. Рынки акций Азии не демонстрируют единой динамики в среду. Нефть активно дорожает в четверг на геополитических рисках, Brent торгуется у $69,3 за баррель.    читать дальше
.
28 января 2026 года 19:00
Цена акций банка "Санкт-Петербург" может вырасти до 365 руб. в ближайшие 4 месяца - "ВТБ Мои Инвестиции"
Цена акций банка "Санкт-Петербург" может вырасти до 365 руб. в ближайшие 4 месяца, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". "Банк "Санкт-Петербург" - компания, которая проигрывает от cнижения ключевой ставки. При ее высоком значении банк зарабатывал на размещении свободных средств на денежном...    читать дальше
.
Страница 1 из 12
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.