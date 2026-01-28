"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Henderson на уровне 824 руб

"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) на уровне 824 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

Ритейлер мужской одежды и аксессуаров представил предварительные данные по выручке за 2025 год: совокупная выручка выросла на 14,8% год к году и составила 23,9 млрд рублей. При этом выручка салонов увеличилась на 11%, до 18,1 млрд рублей, а онлайн-выручка выросла на 29,4%, до 5,6 млрд рублей.

"Представленные данные выглядят уверенно и подтверждают сохранение двузначных темпов роста бизнес, - отмечают эксперты. - Компания продолжает органично масштабироваться, при этом рост обеспечивается не только за счет расширения сети, но и за счет развития онлайн-каналов и увеличения операционной активности. Важно, что динамика продаж поддерживается ростом посещаемости и объемов реализации, а не исключительно ценовым фактором. Это говорит о стабильном спросе на бренд и правильной работе с клиентской базой".

При этом аналитики подчеркивают, что онлайн остается одним из ключевых драйверов роста и постепенно усиливает свою роль в структуре выручки. В целом операционные результаты, по их мнению, можно оценить как неплохие и соответствующие ожиданиям.

"Ключевой вопрос для инвесторов - маржинальность и контроль издержек на фоне активного расширения. Финансовая отчетность даст более полную картину, но текущие данные подтверждают устойчивость бизнес-модели и потенциал дальнейшего роста", - указывают стратеги в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.