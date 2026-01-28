.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Цена акций ЮГК в целом обладает потенциалом роста до 1 руб. - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
28 января 2026 года 10:51
Цена акций ЮГК в целом обладает потенциалом роста до 1 руб. - ПСБ
Котировки акций "Южуралзолота" (ЮГК) могут подняться к уровню 1 рубль за штуку при продолжающемся росте цен на золото, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. Лидерами роста торгов во вторник снова стали акции ЮГК (+10,6%), обновившие максимумы за девять месяцев, констатируют эксперт. Ралли цен на золото, ожидания сильных финансовых результатов и грядущая смена собственника обуславливают сильные движения в бумаге, которая за неполный январь уже выросла на 33%, говорится в комментарии. "При этом мы видим, что потенциал догоняющего роста (акции второго эшелона с задержкой реагируют на ралли в золоте) у компании еще не исчерпан: по мультипликатору P/E 2026 акции кратно дешевле ПАО "Полюс" (4,2х против 10х), - пишет Крылова. - Полагаем, что при продолжающемся росте цен на золото, потенциал движения которого мы видим в $6000 за тройскую унцию, цена акций эмитента может достичь 1 руб." Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЮЖУРАЛЗОЛОТО/ЮГК-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
28 января 2026 года 12:18
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова. Эмитент опубликовал операционные результаты за 4К25. Компания вновь показала замедление роста выручки, что частично было... читать дальше
.28 января 2026 года 11:46
"Финам" временно прекращает аналитическое освещение акций Agricultural Bank of China (AgriBank) класса H на фоне отсутствия в настоящее время интересных инвестиционных идей в них, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Динамика основных финансовых... читать дальше
.28 января 2026 года 11:19
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций ПАО "Полюс" и "позитивную" для акций ПАО "Южуралзолото" (ЮГК), сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Эксперты отмечают, что в спотовых ценах мультипликаторы Р/Е находятся ниже... читать дальше
.28 января 2026 года 10:26
Котировки нефти марки Brent могут остаться выше уровня в $67,5 за баррель до появления конкретики с развитием ситуации вокруг Ирана, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". Также эксперты отмечают в комментарии, что в текущий момент рынок в целом может более позитивно смотреть на российский... читать дальше
.28 января 2026 года 10:08
Индекс Мосбиржи может закрепиться выше уровня в 2800 пунктов в ближайшее время, считает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. Позитивные ожидания по украинскому вопросу по мере приближения 1 февраля способствуют оживлению спроса на ключевые... читать дальше
.28 января 2026 года 09:50
Валютная пара юань/рубль будет торговаться в диапазоне 10,5-11,1 руб. за юань в ближайшее время, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Позитивные геополитические ожидания, несмотря на завершение в среду налоговых выплат, формируют условия для... читать дальше
.28 января 2026 года 09:34
Индекс Мосбиржи может вновь попробовать уйти выше уровня в 2800 пунктов на торгах в среду, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс. Индекс Мосбиржи прерывает локальную коррекцию и быстро возвращается на максимумы января - в среду бенчмарк может вновь попробовать... читать дальше
.28 января 2026 года 09:15
Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит движение в диапазоне 2750-2820 пунктов в ближайшие торговые дни, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Российские фондовые индексы во вторник показали разнонаправленную динамику, констатируют эксперты: индекс Мосбиржи поднялся на 0,48% (до... читать дальше
.27 января 2026 года 19:01
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций Salesforce Inc. с $290 до $261 за штуку на горизонте года, улучшив взгляд на бумаги с "нейтрального" до "позитивного", сообщается в материале аналитиков. "Акции Salesforce находились под давлением в течение всего 2025 года из-за... читать дальше
.27 января 2026 года 18:32
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать бумаги ПАО "Промомед" с целью 450 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования на апрель 2026 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,6%, сообщается в материале аналитиков сервиса. По мнению экспертов, в феврале 2026... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.