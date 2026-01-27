"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций банка "Санкт-Петербург"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку перспектив котировок акций банка "Санкт-Петербург", сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова.

Эксперты считают финансовые результаты эмитента за декабрь 2025 года по РСБУ негативными.

При этом среди позитивных моментов отмечают рост чистого процентного дохода по сравнению с ноябрем. "Однако он носит скорее разовый характер, и чувствительность маржи банка к снижению ставок сохраняется", - говорится в материале Перминова и Шарова.

Также аналитики обращают внимание на рост стоимости риска. "Хотя банку удалось по итогам года уложиться в свой прогноз по показателю на уровне около 2%, давление отчислений в резервы, по всей видимости, пока сохраняется", - отмечают они.

"Сохраняем "нейтральный" взгляд. Текущая оценка по P/E 2025п - 3,5х против среднеисторического значения 3,9х. По нашим оценкам, из-за давления на чистую процентную маржу чистая прибыль банка в ближайшие два года будет в диапазоне 40-45 млрд руб." - пишут эксперты в материале.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.