27 января 2026 года 16:35

Акции UnitedHealth, Humana и CVS Health, вероятно, пока останутся под давлением - инвестбанк "Синара"

Котировки акций UnitedHealth Group, Humana Inc. и CVS Health Corp., вероятно, останутся под давлением в ближайшее время, говорится в комментарии аналитиков инвестиционного банка "Синара".

Бумаги UnitedHealth подешевели на премаркете на 9%, СVS Health - на 9,4%, а Humana - на 13,4%, после того как Минздрав США сообщил, что ставки выплат частным страховщикам за управление планами Medicare Advantage предполагается повысить в 2027 году всего на 0,09%, отмечают эксперты. Ожидался в среднем рост на 4-5%.

Тем не менее ведомство опубликует окончательное решение по ставкам Medicare 6 апреля 2026 года, поэтому инвесторы будут следить за позицией чиновников в ближайшие месяцы, указывают аналитики инвестбанка.

"Полагаем, в краткосрочной перспективе указанные бумаги останутся под давлением", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
