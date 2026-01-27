"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций Novabev Group с прогнозной стоимостью на уровне 520 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Марины Кичкайло и Андрея Шарова.

Эмитент опубликовал операционные результаты за IV квартал 2025 года.

"Отгрузки могут быть волатильны и вернуться к росту в следующие кварталы, но замедление роста продаж в рознице настораживает. На результаты III квартала существенно повлияла кибератака. Однако замедление роста в IV квартале до 3% с 23% за I полугодие выглядит негативно, особенно в контексте планируемого IPO розничного сегмента "ВинЛаб", который рос быстрее группы Novabev в целом", - отмечают эксперты.

Аналитики инвесткомпании сохраняют "нейтральный" взгляд на акции Novabev.

"Бумага торгуется на уровне 5,2х по мультипликатору P/E (на базе нашего прогноза прибыли на 2026 год) с прогнозной дивдоходностью 10% на год вперед, - указывают они в обзоре. - По нашим расчетам, Novabev торгуется с дисконтом 38% к историческому показателю Р/Е на год вперед, что мы считаем справедливым при текущих высоких процентных ставках".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.