Долгосрочный "бычий" тренд в паре доллар/рубль сохраняется - "Финам"

Долгосрочный "бычий" тренд в паре доллар/рубль сохраняется, считает аналитик инвесткомпании "Финам" Николай Дудченко.

На прошлой неделе курс пары доллар/рубль опустился более, чем на 3%, напоминает эксперт в комментарии. На текущей неделе начался отскок. В настоящее время курс находится на отметке 76,5 руб./$1 - курс рубля по-прежнему продолжает оставаться достаточно крепким.

На взгляд Дудченко, катализатором очередного витка роста курса могли стать трехсторонние переговоры в Абу-Даби между Украиной, США и Россией. Ожидается, что 01 февраля переговоры будут продолжены. Между тем, судя по той же реакции российского фондового рынка (+1,6% за прошлую неделю по индексу Мосбиржи и -0,7% с начала текущей недели), ожидания рыночных участников, по мнению аналитика, нельзя назвать слишком оптимистичными.

"Макроэкономические данные пока что не позволяют говорить однозначно о готовности Банка России снижать ключевую ставку, - отмечает стратег. - В очередной аналитической записке Банк России подчеркивает, что с учетом вероятного проявления вторичных эффектов от ряда разовых проинфляционных факторов 2026 года, баланс рисков остается смещенным в сторону проинфляционных. Для возвращения инфляции к цели требуется продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики".

Из важных новостей, которые также могут повлиять на валютный рынок, Дудченко выделяет налоговый период - 28.01 срок уплаты НДПИ за декабрь 2025 года и нельзя исключать, что давление на иностранную валюту на рынке может усилиться, допускает эксперт.

"Технически поддержкой для USD/RUB остается отметка 75,5 руб./$1, - указывает Дудченко. - Приблизительно там курс доллара оказывался уже в декабре 2025 года и ранее - в мае 2023 года. Долгосрочный бычий тренд в валютной паре сохраняется, однако же, когда именно мы увидим переход курса доллара США к росту пока остается загадкой и вряд ли зависит от технической картины на рынке. Фокус, в условиях замедляющихся темпов роста экономики, все больше смещается в сторону геополитики и возможности реализации сценария окончания горячей фазы конфликта".

