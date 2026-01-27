"Цифра брокер" повышает прогнозную цену акций Норникеля до 214 руб

"Цифра брокер" повышает прогнозную цену акций ГМК "Норильский никель" с 163 руб. до 214 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 27% и рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

"Полгода назад мы зафиксировали разворот в корзине металлов компании. Масштаб ралли в платине и палладии оказался сильнее ожиданий, но именно этот фактор стал ключевым триггером движения акций", - аналитик "Цифра брокер" Иван Ефанов.

Часть роста уже заложена в цене, однако фундаментальные драйверы, по мнению эксперта, остаются:

- Ожидаемое снижение ключевой ставки.

- Потенциальная девальвация рубля.

- Значительная доля рублевого долга, что снижает долговую нагрузку при ослаблении валюты.

- Высокая экспортная ориентированность бизнеса - компания выигрывает от слабого рубля сильнее большинства металлургов.

В своей базовой модели стратеги "Цифра брокера" используют консервативные предпосылки по курсу и ценам на металлы без учета недавнего резкого роста котировок. По их мнению, дополнительным позитивом для дальнейшего роста может стать возвращение к дивидендным выплатам в следующем году, хотя новая дивидендная политика пока не представлена.

