26 января 2026 года 12:13
"БКС МИ" понизил прогнозную цену акций Netflix до $110
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций Netflix Inc. до $110 за штуку на горизонте года, сохранив при этом их "позитивную" оценку, сообщается в материале аналитика Аны Киреевой. Эмитент сохраняет лидерство в стриминге с базой более 325 млн подписчиков и целью выйти на 410 млн к 2030 году, отмечает эксперт. Покупка активов Warner Bros. Discovery на $83 млрд осложняет инвестиционный кейс, но не затрагивает ключевые драйверы бизнеса, а развитие тарифа c рекламой повышает потенциал монетизации аудитории, указывает Киреева. "На фоне рисков, связанных с покупкой Warner, и сдержанного прогноза менеджмента на 2026 год акции компании скорректировались, и оценка, на наш взгляд, стала привлекательнее. Сейчас бумаги торгуются c мультипликатором EV/EBITDA 22,9х, тогда как среднее значение за последние 5 лет составляет 26х", - пишет аналитик "БКС МИ". Netflix Inc. - американская компания, владелец крупнейшего в мире стримингового сервиса (доступен более чем в 190 странах мира). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
26 января 2026 года 19:02
