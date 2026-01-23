Ослабление доллара к евро существенно замедлится - "БКС МИ"

Доллар, вероятно, останется дешевым к евро, однако его дальнейшее ослабление существенно замедлится, говорится в валютной стратегии аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") на первый квартал 2026 года.

Евро в текущих условиях укреплялся не из-за благоприятных перспектив экономики ЕС, а из-за повышения рисков в США, отмечают эксперты.

"Мы полагаем, что стоимость денег в ЕС будет оставаться примерно нулевой. Из-за постепенного сужения спреда в ставках ФРС и ЕЦБ доллар останется дешевым к евро. Однако его дальнейшее ослабление существенно замедлится. Американская валюта может укрепиться на несколько месяцев, если изменятся спекулятивные настроения или случатся новые политические шоки, - пишут аналитики. - При этом слабый доллар не является существенной проблемой для экономики США, скорее наоборот, поддерживает курс на реиндустриализацию".

