23 января 2026 года 12:58
Прогноз движения курса пары евро/доллар к 1,10 в 2026г остается актуальным - "ВТБ Моя Аналитика"
Прогноз движения курса пары евро/доллар к уровню 1,10 в текущем году пока остается актуальным, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Пара EUR/USD уже более полугода торгуется в диапазоне 1,15-1,19, очередная попытка подобраться к нижней границе коридора не удалась. Резкий откат доллара от максимумов может означать паузу в укреплении доллара до выхода следующих данных по инфляции в США, которые будут опубликованы ближе к середине февраля, отмечают эксперты. Как считается, угроза Дональда Трампа вести тарифы против стран, которые выступают против присоединения Гренландии к США, привела к резкому ослаблению доллара. В том числе, указывают аналитики, потому, что европейские инвесторы могли начать избавляться от долларовых активов. Более глубинная причина неожиданного разворота доллара к ослаблению, по их мнению, может крыться в том, что не решен ключевой вопрос касательно законности тарифов, введенных Дональдом Трампом. По оценкам игроков на рынке прогнозов Polymarket, вероятность того, что Верховный суд признает пошлины законными, составляет сейчас всего 31%. Если Верховный суд США признает пошлины незаконными, федеральному бюджету придется вернуть колоссальные суммы американским импортерам (Трамп называл сумму в $2 трлн). Это будет сильный удар по устойчивости бюджета США с одной стороны, что негативно для доллара, и крайне позитивный для "аппетитов" к риску сценарий с другой стороны, указывают аналитики телеграм-канала. "Неизвестно точно, когда суд вынесет свое решение, но это может произойти в любой день. Не исключаем, что краткосрочно пара EUR/USD может достичь отметки 1,20 при таком сценарии, - пишут эксперты в обзоре. - При этом мы сохраняем наши ожидания того, что в текущем году курс упадет до 1,10, так как ФРС будет вынуждена проводить более жесткую монетарную политику, чем сейчас ожидают рынки". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: МИР-ЕВРО/ДОЛЛАР/ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
.
