Прогноз движения курса пары евро/доллар к 1,10 в 2026г остается актуальным - "ВТБ Моя Аналитика"

Прогноз движения курса пары евро/доллар к уровню 1,10 в текущем году пока остается актуальным, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Пара EUR/USD уже более полугода торгуется в диапазоне 1,15-1,19, очередная попытка подобраться к нижней границе коридора не удалась. Резкий откат доллара от максимумов может означать паузу в укреплении доллара до выхода следующих данных по инфляции в США, которые будут опубликованы ближе к середине февраля, отмечают эксперты.

Как считается, угроза Дональда Трампа вести тарифы против стран, которые выступают против присоединения Гренландии к США, привела к резкому ослаблению доллара. В том числе, указывают аналитики, потому, что европейские инвесторы могли начать избавляться от долларовых активов.

Более глубинная причина неожиданного разворота доллара к ослаблению, по их мнению, может крыться в том, что не решен ключевой вопрос касательно законности тарифов, введенных Дональдом Трампом.

По оценкам игроков на рынке прогнозов Polymarket, вероятность того, что Верховный суд признает пошлины законными, составляет сейчас всего 31%.

Если Верховный суд США признает пошлины незаконными, федеральному бюджету придется вернуть колоссальные суммы американским импортерам (Трамп называл сумму в $2 трлн). Это будет сильный удар по устойчивости бюджета США с одной стороны, что негативно для доллара, и крайне позитивный для "аппетитов" к риску сценарий с другой стороны, указывают аналитики телеграм-канала.

"Неизвестно точно, когда суд вынесет свое решение, но это может произойти в любой день. Не исключаем, что краткосрочно пара EUR/USD может достичь отметки 1,20 при таком сценарии, - пишут эксперты в обзоре. - При этом мы сохраняем наши ожидания того, что в текущем году курс упадет до 1,10, так как ФРС будет вынуждена проводить более жесткую монетарную политику, чем сейчас ожидают рынки".

