23 января 2026 года 12:13
Акции Элемента, скорее всего, пока будут торговаться вблизи достигнутых уровней - Альфа-банк
Акции ГК "Элемент", скорее всего, пока будут торговаться вблизи достигнутых уровней, полагают старший аналитик Альфа-банка Анна Курбатова и аналитик Олеся Воробьева. Сбербанк стал владельцем 41,9% производителя микроэлектроники ГК "Элемент", выкупив 37,6% акций у ПАО АФК "Система" и 4,3% у миноритариев, сообщила финансовая группа. Согласно сообщению банка, сделка закрыта, ее сумма - 27 млрд рублей. АФК "Система" полностью вышла из капитала ГК. Сбербанк также сообщил, что "в лице" ООО "Интегральные системы" направит обязательное предложение о приобретении акций ГК "Элемент" у других акционеров. "Цена приобретения будет определена в соответствии с требованиями законодательства и, с учетом цены в сделке, в любом случае составит не ниже 0,1372 рубля за одну акцию", - указано в релизе. "Котировки акций эмитента отреагировали на новость ростом приблизительно на 5%. Как мы понимаем, в результате сделки доля акций ГК "Элемент" в свободном обращении сократилась приблизительно с 11% до 7%. Полагаем, что акции будут торговаться вблизи достигнутых уровней до направления оферты на выкуп долей других акционеров". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
23 января 2026 года 19:04
